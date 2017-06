Der Chor Eternal Flames tritt am 18. Juni in Mellendorf auf.© privat

| Roman Rose

Mellendorf

Chor Eternal Flames singt Pop und Gospel

In der Kirchenmusik geht der Trend zunehmend in Richtung Pop und Gospel, vor allem in den ländlichen Regionen. Wie sich das anhört, können Konzertbesucher am Sonntag, 18. Juni, in der St.-Georg-Kirche in Mellendorf erleben.