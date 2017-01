Das Karl Seglem Acoustic Quartet spielt in der Brelinger Kirche.© privat

| Roman Rose

Brelingen

Folk Jazz aus Norwegen beim WinterJazz

Das norwegische Karl Seglem Acoustic Quartet ist am Sonnabend, 4. Februar, ab 20 Uhr in St. Martini in Brelingen zu Gast. Es ist ein Konzert in der Reihe WinterJazz.