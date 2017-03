Ulrich Voß und Thomas Gumpert spielen die Hauptrollen in dem Stück "Das Verhör".© Herbert Schulze

| Roman Rose

Wedemark

Spannende Ermittlungen im Abo-Theater

Das Abo-Theater der Gemeinde Wedemark präsentiert am Freitag, 24. März, ab 20 Uhr in der Grundschule Mellendorf ein Gastspiel des Berliner Kriminal Theaters. Das Kriminalstück „Das Verhör“ von John Wainwright verspricht Theaterunterhaltung auf hohem Niveau mit Ulrich Voß und Thomas Gumpert in den Hauptrollen.