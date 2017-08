Anlässlich seines runden Gründungstags gibt der Choir under Fire am 2. September ein Konzert in Brelingen.© Zimmermann

| Roman Rose

Wedemark

Choir under Fire feiert 20-Jähriges mit Konzert

20 Jahre Choir under Fire – dieses Jubiläum feiert der Chor am 2. September und lädt zu einem besonderen Konzert ab 19 Uhr in die Brelinger St.-Martini-Kirche ein.