Die Polizei hat einen Unfall in Wennebostel aufgenommen.© Symbolbild

| Roman Rose

Wennebostel

21-jähriger Radfahrer von Auto angefahren

Bei einem Verkehrsunfall in Wennebostel ist am Donnerstagnachmittag ein 21-jähriger Radfahrer verletzt worden. An der Einmündung zur Straße Am Labor übersah offenbar eine 71-jährige Wedemärkerin den ihr entgegenkommenden jungen Mann.