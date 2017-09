L190: Auto fährt bei Mellendorf gegen Baum

Straße gesperrt

An der Landstraße 190 hat sich am Donnerstagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Ersten Informationen zufolge ist ein Auto auf gerader Strecke gegen einen Baum gefahren. Die Straße ist voll gesperrt. Der Verkehr wird über einen Feldweg umgeleitet.

Mellendorf. Schwerer Unfall an der L190: Ersten Informationen zufolge ist am Donnerstagvormittag ein Auto zwischen Mellendorf und Scherenbostel gegen einen Baum gefahren. Der Aufprall war so stark, dass der Motor aus dem Audi A1 herausgerissen wurde. Das Fahrzeug prallte vom Baum ab und landete nach dem Unfall im Graben.

Über den Verletzungsgrad des Fahrers oder der Fahrerin ist noch nichts bekannt. Es soll sich ersten Berichten zufolge um schwere Verletzungen handeln.

Unklar ist auch noch, warum es zu dem Unfall auf gerader Strecke gekommen ist. Zwar war es nebelig, die Sichtverhältnisse aber nicht besonders stark eingeschränkt. Die Strecke war allerdings feucht und leicht schmierig.

Der Verkehrsunfalldienst hat Ermittlungen aufgenommen.

Die Straße ist gesperrt. Der Verkehr wird über einen Feldweg umgeleitet. Autofahrer werden aufgefordert, den Bereich weiträumig zu umfahren.

