Gute Nachrichten und einen Plan haben Niklas Daser (von links), Helge Zychlinski und Uwe Lüders beim Ortstermin am Farnkamp in Elze dabei.© Kallenbach

| Ursula Kallenbach

Wedemark

Am Farnkamp ist alles unter Dach und Fach

Es sieht so aus, als könne nun wirklich nichts mehr dazwischenkommen: Am Farnkamp in Elze wird Edeka einen neuen Supermarkt mit 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche bauen; er soll Ende 2017/Anfang 2018 eröffnet werden.