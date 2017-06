Die Excelsior Jazzmen bieten den Konzertbesuchern klassischen Oldtimejazz im historischen Zweiständerhaus.© Tomma Petersen

Uetze

Oldtimejazz in historischer Kulisse

Kaum haben die Ecxelsior Jazzmen diese ersten Töne gespielt, hatten sie die etwa 70 Zuschauer im historischen Zweiständerhaus in Wackerwinkel in ihren Bann gezogen. Die Besucher genossen die besondere Stimmung in dem historischen Gebäude sichtlich.