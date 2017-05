| Antje Bismark

Uetze

Gleich in zwei Fällen sucht die Polizei einen Unfallfahrer und hofft dabei auf Zeugen, die weitere Hinweise geben können. Sie können sich unter Telefon (0 51 73) 62 67 melden.

Uetze. Zunächst beschädigte ein etwa 60-jähriger Autofahrer am Dienstag gegen 9 Uhr einen silbernen BMW 520i, der ordnungsgemäß vor dem Haus am Seeweg 1 abgestellt war. Der etwa Fahrer setzte nach Aussage eines Polizeisprechers mit seinem schwarzen E-Klasse-Mercedes zurück und prallte dabei gegen den BMW, anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden von etwa 200 Euro zu kümmern. Zeugen notierten das Kennzeichen des Verursachers, die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.Ebenfalls am Dienstag gegen 16 Uhr beschädigte ein grüner Traktor mit angebautem Pflug den linken Außenspiegel eines Skodas, den eine 37 Jahre alte Fahrerin lenkte. Der Traktor passierte nach Polizeiangaben die Kaiserstraße im Einmündungsbereich der Marktstraße, als er dem Skoda begegnete und den Spiegel touchierte. Der Traktorfahrer stoppte nicht, um den Schaden von etwa 300 Euro aufzunehmen. Die Polizei leitete deshalb ein Ermittlungsverfahren ein.