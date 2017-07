Auf der Großbaustelle in der Feldmark herrscht reger Betrieb. Die ersten Turmelemente (rechts am Fuß des Krans) sind bereits von den Tiefladern, die in der Nacht zu Dienstag ankamen, abgeladen worden. Der riesige Kran wird die Turmteile auf das Fundament (links im Hintergrund) hieven.© Anette Wulf-Dettmer