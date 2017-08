Von der Arbeitsbühne eines Hubsteigers aus können sich Besucher des Windfests die Windkraftanlage der Uetzer Gemeindebetriebe aus der Nähe anschauen.© Friedrich-Wilhelm Schiller

| Friedrich-Wilhelm Schiller

Uetze

Die Luft wird für Windradbetreiber dünner

Für Windkraftunternehmen wird es schwieriger, neue Windräder in der Gemeinde Uetze wirtschaftlich zu betreiben. Das ist das Fazit einer Podiumsdiskussion beim Windfest, das die Firma Windstrom am Sonntag in ihrem Windpark Uetze-Nord ausgerichtet hat.