Rund 200 Meter vor der Katenser Horst (im Hintergrund) steht an der Landesstraße 387 ein Schild, mit dem Tempo 70 aufgehoben wird. Daneben ist eine große Tafel aufgestellt worden, die vor Wildunfällen warnt.© Friedrich-Wilhelm Schiller

Uetze

Jäger fordern Tempolimit

"In der Katenser Horst haben sie in diesem Jahr schon acht Rehe und zwei Wildschweine totgefahren", klagt Egbert Kobbe, Pächter des Katenser Jagdreviers. Er fordert daher in dem Bereich auf der Landesstraße 387 eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 Stundenkilometer.