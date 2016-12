Das war die Ration, die zu Weihnachten 1947, an die Schüler verteilt wurde: 5 Gramm Kakao, 8 Gramm Zucker und 15 g Trockenmilch (auf den Tellern) für ein heißes Getränk. Zudem gab es eine halbe Tafel Schokolade, ein Handvoll Kekse und "Candys".© Anette Wulf-Dettmer

| Friedrich-Wilhelm Schiller

Weihnachten 1947 in Uetze

50 Gramm Schokolade für jeden Schüler

Das kann sich in der heutigen Überflussgesellschaft kaum jemand vorstellen: In der Nachkriegszeit war Schokolade eine Rarität. Riesengroß muss daher die Freude bei den Uetzer Volksschülern gewesen sein, als jeder von ihnen 1947 zur Weihnachtsfeier in der Schule etwa eine halbe Tafel bekam.