12000 Euro haben die Diebe erbeutet.© Jens Wolf

| Friedrich-Wilhelm Schiller

Uetze

Falsche Polizisten entpuppen sich als Diebe

Diebe haben am Donnerstag in Uetze mithilfe eines Tricks eine Rentnerin um 12000 Euro erleichtert. Sie hatten sich am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben. Tatort ist die Westerkampstraße.