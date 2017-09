Die Polizei in Uetze bittet um Hinweise zu einem Trickdiebstahl am Donnerstagvormittag in Obershagen.© Symbolbild

| Anette Wulf-Dettmer

Uetze

Trickdieb erbeutet 1000 Euro von Seniorin

Eine 83-jährige Hausbewohner in der Liegnitzer Straße in Obershagen ist am Donnerstagvormittag von einem Trickbetrüger bestohlen worden. 1000 Euro erbeutete der unbekannte Mann, der sich als Gärtner ausgab.