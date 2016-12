Christel Guderian hat Lebensmittelmärkte in der Gemeinde Uetze wegen eines Lieferdienstes angeschrieben.© Friedrich-Wilhelm Schiller

Uetze

Seniorenbeirat fordert Lieferservice

Der Uetzer Seniorenbeirat wünscht, dass die Supermärkte in der Gemeinde Uetze älteren Kunden auf Wunsch Ware ins Haus liefern. Bisher bietet nur Edeka Ersu in Hänigsen einen solchen Lieferdienst an.