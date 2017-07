Vor dem Haupteingang der Kirche haben Unbekannte Papier in einem Kunststoffeimer angezündet.© privat

Uetze

Randalierer legen Feuer vor Eltzer Kirche

Erneut ist eine Kirche in der Gemeinde Uetze beschädigt worden. Randalierer haben in der Zeit von Sonnabend, 8. Juli, 17 Uhr, bis Montag, 10. Juli, 9.30 Uhr, Schaden am Gotteshaus der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Eltze angerichtet.