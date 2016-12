Ohne Beute blieben Einbrecher in Uetze.© Symbolbild

| Antje Bismark

Uetze

Einbrecher kommen vor Weihnachten

Ohne Beute blieben Einbrecher, die zwischen Freitag, 7 Uhr, und Sonnabend, 9.20 Uhr, in ein Bürogebäude am Dornbusch in Uetze eingedrungen sind.