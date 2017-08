Die Polizei sucht Zeugen für zwei Fälle von Vandalismus.© Symbolbild

| Antje Bismark

Uetze

Unbekannte werfen Glasscheiben ein

Zeugen für zwei Fälle von Vandalismus sucht jetzt die Polizei. So hatten Unbekannte zwischen Sonnabend, 23.30 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, die Glasscheibe vom Schaukasten am Mobilheimplatz am Erlenbruch zerstört. Den Schaden geben die Ermittler mit etwa 250 Euro an.