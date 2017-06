Der Osttrakt, der sich entlang der Ackersbergstraße erstreckt und in dem derzeit unter anderem der Kindergarten Wunderland untergebracht ist, soll abgerissen werden.© Friedrich-Wilhelm Schiller

Uetze

Schulumbau: Entwurf soll Ende Juli vorliegen

Die Pläne für den Schulumbau in Dollbergen nehmen Gestalt an. "Wir befinden uns mitten in der Entwurfsplanung", sagt die Erste Gemeinderätin Ursula Tesch. Bis Ende Juli soll das Braunschweiger Ingenieurbüro iwb einen Entwurf vorlegen.