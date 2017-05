Pastor Andreas Wesselmann-Mahler wird am Sonntag während des Gottesdienstes in der Obershagener St.-Nikolai-Kirche verabschiedet.© Friedrich-Wilhelm Schiller

Uetze

Wesselmann-Mahler geht in den Ruhestand

Aus gesundheitlichen Gründen geht Pastor Andreas Wesselmann-Mahler vorzeitig in den Ruhestand. Superintendentin Sabine Preuschoff-Kleinschmit wird den evangelischen Geistlichen während des Gottesdienstes am Sonntag, 21. Mai, ab 15 Uhr in der Obershagener St.-Nikolai-Kirche verabschieden.