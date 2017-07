Am Sonnabend heizt The Rock Foundation den Besuchern des Open-Air-Spektakels "Katensen lässt's krachen" ein.© Bismark

Uetze

Katensen feiert drei Tage mit Musik

Ein Wechselbad der Gefühle hat Sven Peterhänsel, Organisator des dreitägigen Spektakels "Katensen lässt's krachen", an den ersten beiden Tagen erlebt: Wegen des Wetters musste er am Freitagabend den Platz frühzeitig schließen, am Sonnabend dann stimmte alles. Heute gibt es Aktionen für Kinder.