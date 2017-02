Naturschützer haben in Uetze am Schaftstallweg und an der Spreewaldallee Krötenzäune aufgestellt.© Symbolbild

| Friedrich-Wilhelm Schiller

Uetze

Naturschützer wollen Kröten vor Tod bewahren

Der Winter ist zwar noch nicht ganz vorbei. Trotzdem haben bereits jetzt Mitglieder des Naturschutzbundes sowie Wanderer und Turner des TSV Friesen Hänigsen in Uetze am Schaftstallweg und an der Spreewaldallee Krötenzäune aufgestellt, damit dort Amphibien nicht von Autos überrollt werden.