Bei Sondierungsarbeiten nördlich der Altölraffinerie Avista in Dollbergen (im Vordergrund) hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst eine 150 Kilogramm Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt.d© Friedrich-Wilhelm Schiller

| Anette Wulf-Dettmer

Dollbergen

Bombe nahe der Altölraffinierie wird entschärft

Bei Bauarbeiten auf einem Feld in unmittelbarer Nähe der Altölraffinerie ist heute Nachmittag eine 150 Kilogramm Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Sie soll noch am heutigen Montag entschärft oder gesprengt werden. Die Evakuierung von rund 1100 Menschen beginnt in diesen Minuten.