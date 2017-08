Villa Kunterbunt-Leiterin Astrid Reucker (von links), die pädagogische Leiterin des Familienhauses Anna Moor, Sprachförderkraft Andrea Brüning am Familienhaus, die Leiterin des Teams Kita, Familie und Senioren der Gemeinde Uetze Tamara Möller, die Sprachfachkraft an der Kita Storchennest Sophie Reßler, Christiane Kurmes, Sprachfachkraft an der Villa Kunterbunt und der Kita Buddelkiste sowie die Leiterin der Kita Storchennest Irmi Görtzen sind die Fachfrauen für Sprachförderung im Alltag.© Sandra Köhler