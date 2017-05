Kinder malen unterschiedliche Motive auf das Pflaster vor dem Haus am Pappaul.© Friedrich-Wilhelm Schiller

| Friedrich-Wilhelm Schiller

Uetze

Kinder erobern sich einen Platz zum Malen

Das eintönige Pflaster vor dem Haus am Pappaul in Hänigsen ist am Montagnachmittag richtig bunt geworden. Rund 20 Jungen und Mädchen haben es bei einer Aktion der Kunstspirale anlässlich des Weltspieltages mit Straßenmalkreide angemalt.