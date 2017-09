Lina Kang, die selbst schon mit fünf Jahren Klavier gespielt hat, führt Antonia (links) und Pia spielerisch an die Musik heran.© Friedrich-Wilhelm Schiller

| Friedrich-Wilhelm Schiller

Uetze

Kinder spielen auf der Musikwiese

"Ich streichel' dich so gerne", singt Musikschullehrerin Lina Kang und streicht dem kleinen Maximilian mit einer Handpuppe, dem Musikkater, über den Arm. Spielerisch will sie bei den Jungen und Mädchen des Uetzer Kindergarten Buddelkiste die Freude an der Musik wecken.