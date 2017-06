Jede Menge Lesestoff bietet der Julius-Club Jungen und Mädchen und das alles kostenfrei© Sandra Köhler

| Anette Wulf-Dettmer

Uetze

Lesespaß ohne Limit mit dem Julius-Club

Ferienzeit ist Lesezeit. Damit jungen Leseratten und denen, die es noch werden wollen, nicht das Futter ausgeht, lädt die Gemeindebücherei in Uetze in den Sommerferien in den Julius-Club ein.