Uetze

Gemeinde speckt beim Dorftreff ab

Die Gemeindeverwaltung hält nicht mehr an ihrem Zuschussantrag für einen Dorftreff in Dollbergen fest. Sie will aber trotzdem die Pläne weiter verfolgen und einen solchen Treffpunkt im Vereinsheim des TSV Dollbergen einrichten.