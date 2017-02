Auch der neue Waldkindergarten bekommt einen Bauwagen, wie ihn die Eltzer Grashüpfer haben.© Anette Wulf-Dettmer (Archiv)

| Friedrich-Wilhelm Schiller

Uetze

Waldkita: Genehmigung für Bauwagen fehlt

Wer sein Kind in den geplanten Waldkindergarten in Hänigsen schicken will, muss sich noch gedulden. Die Eröffnung verschiebt sich. Denn die Gemeinde wartet noch auf die Genehmigung, in dem Wäldchen einen Bauwagen als Unterschlupf für die Kinder aufstellen zu dürfen.