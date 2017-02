Den Löwenanteil für die Betreuung der Kinder in den Tagesstätten zahlt die Allgemeinheit.© Archiv

| Anette Wulf-Dettmer

Uetze

CDU: Höhere Kitagebühren sind nötig

Die Gebühren für die Kinderbetreuung in Krippe, Kindergarten und Hort sollen zum 1. August angehoben werden. Das hat der Ratsausschuss für Gemeindeentwicklung, Wirtschaft und Finanzen in seiner Sitzung am Donnerstagabend empfohlen.