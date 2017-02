Mit einem Hubschrauber hat die Polizei in Uetze nach den Einbrechern gesucht.© Symbolbild

| Anette Wulf-Dettmer

Uetze

Mit einem Hubschrauber hat die Polizei am Freitag früh nach dem Einbrechern gesucht, kurz zuvor ins Gymnasium Unter den Eichen eingestiegen sind. Das Rotorengeräusch hat zahlreiche Uetzer aus dem Schlaf gerissen.

Uetze. Die Täter warfen am Freitag um 0.30 Uhr eine Fensterscheibe ein und gelangten anschließend ins Lehrerzimmer. Dadurch wurde die Alarmanlage ausgelöst, sodass die Einbrecher flüchteten. Ob sie etwas gestohlen haben und wie hoch der Schaden im Gebäude ist, konnte die Polizei gestern noch nicht sagen.

Die nächtliche Fahndung nach den Einbrechern verlief trotz Hubschraubereinsatzes erfolglos. „Der Hubschrauber war gerade in der Nähe, deshalb wurde er in die Suche nach den Tätern einbezogen“, sagt ein Sprecher der Polizei in Burgdorf.