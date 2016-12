Die Polizeibeamten Jens-Uwe Meyer (von links) und Wolfgang Seffer nehmen das Geschenk entgegen, das Jan Schultz, Ursula Tesch und Swaantje Cornelsen in der Vorweihnachtszeit für die Polizeistation mitgebracht haben.© Friedrich-Wilhelm Schiller

Uetze

Weniger Fahrraddiebstähle und Autoaufbrüche

Die Zahl der Straftaten geht in diesem Jahr in der Gemeinde Uetze im Vergleich zu 2015 zurück. Das hat der Leiter der Uetzer Polizeistation, Wolfgang Seffer, bei einem Besuch der Ersten Gemeinderätin Ursula Tesch in der Polizeistation berichtet.