Peter Schillhofer schaut sich eine der Stellen auf der Bullenkoppel an, an der eine teerartige Masse an die Oberfläche tritt.© Friedrich-Wilhelm Schiller

| Friedrich-Wilhelm Schiller

Uetze

Gemeinde koffert Schadstoffe aus

Die Vergangenheit holt die Gemeinde Uetze ein. Auf dem Grillplatz in Dollbergen, der Bullenkoppel, treten an fünf Stellen belastete Rückstände aus der Ölraffination an die Erdoberfläche. Die Kommune will nun an diesen Stellen den Boden auskoffern. Der Grillplatz war früher einmal eine Deponie.