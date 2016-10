Stammkundinnen des örtlichen Edeka-Marktes füllen die Bewerbungsbögen für eine Comparsenrolle im Tatort aus.© Anette Wulf-Dettmer

| Anette Wulf-Dettmer

Dollbergen

Casting für jedermann: Wer darf im "Tatort" mitspielen?

Im Einkaufsmarkt von Axel Schumann hat sich am Mittwochnachmittag eine Menschenschlange vor der Tür zum Personalraum gebildet: Sie alle standen an, um sich für eine Komparsenrolle im nächsten „Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring fotografieren zu lassen. Gedreht wird im Markt und in der Altölraffinerie.