Helmut Heim schaut sich im Eltzer Heimatmuseum den ausgestopften Eisvogel an.© Friedrich-Wilhelm Schiller

| Friedrich-Wilhelm Schiller

Eltze

Ein Eisvogel wohnt in der Vitrine

„Wir haben in Eltze wieder den Eisvogel“, berichtet stolz Helmut Heim, Museumsbeauftragter des Heimatvereins. Der bunte Vogel, dessen Oberseite je nach Lichteinfall kobaltblau bis türkisfarben schimmert, ist in der hiesigen Gegend selten. In Europa gilt sein Bestand als dezimiert.