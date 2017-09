Benjamin Koch richtet in diesem Jahr in Uetze den Weihnachtsmarkt auf dem Hindenburgplatz aus. © Friedrich-Wilhelm Schiller

Uetze

Der Uetzer Weihnachtsmarkt ist gerettet

Uetzer Einwohner können auch in diesem Jahr in ihrem Heimatort bei Glühweinduft über einen Weihnachtsmarkt bummeln. Nachdem der Uetzer Ring im Juli beschlossen hatte, die Veranstaltung vorerst nicht mehr auszurichten, springt nun der Eventgastronom Benjamin Koch in die Bresche.