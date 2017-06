Julian und Lara aus der Klasse 9F1 überreichen dem stellvertretenden Bürgermeister Norbert Vanin (links) die sechs Thesen mit Forderungen an die Gemeinde.© Friedrich-Wilhelm Schiller

Uetze

Schüler überreichen Forderungskatalog

95 Thesen hat Martin Luther an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg geschlagen. 500 Jahre später haben die Neuntklässler Julian Möller und Lara Herten des Uetzer Gymnasiums Unter den Eichen dem stellvertretenden Bürgermeister Norbert Vanin sechs Thesen mit Forderungen an die Gemeinde überreicht.