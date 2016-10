Die Helfer des THW schauen sich den Schaden an dem Gebäude Hauptstraße 28 an. Ihr Sachverständiger entscheidet, dass die Wand abgestützt werden muss, damit das Haus nicht zusammenfällt.© Uwe Dillenberg

| Anette Wulf-Dettmer

Obershagen

Auto reißt Loch in Hauswand - Einsturzgefahr

Am Sonntagmittag ist ein Audi Coupé in Obershagen in das Haus Nummer 28 gekracht, das seit Längerem leersteht . Der 31-jährige Fahrer wurde in die Medizinische Hochschule gebracht, um abzuklären, ob er sich neben einer blutenden Nase und geprellten Rippen weitere Verletzungen zugezogen hat.