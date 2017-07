Die Blues- und Rockband Saltmesh kommt aus Salzgitter.© privat

| Anette Wulf-Dettmer

Uetze

Schwüblingser Biker laden zum Open Air

Am ersten Augustwochenende werden sich wieder Hunderte Motorradfahrer mit ihren schweren Maschinen ein Stelldichein im Dorf geben. Die Schwüblingser Biker laden zu ihrem beliebten Open- Air-Konzert ein. Auf der Bühne auf dem alten Sportplatz am Ortsrand spielen am Sonnabend, 5. August, zwei Bands.