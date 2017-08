Das Schweinetrogrennen - hier eine Szene aus 2016 - lockt die Zuschauer und Fans in Scharen ins Hänigser Freibad.© Sandra Köhler (Archiv)

| Anette Wulf-Dettmer

Uetze

Noch fünf Wochen bis zum Schweinetrogrennen

Am letzten Septemberwochenende ist es wieder so weit: Dann steigt im Hänigser Freibad das beliebte Schweinetrogrennen. Der Wettkampf, der den Teilnehmern in den ungewöhnlichen Wasserfahrzeugen alles abverlangt, lockt stets Hunderte, wenn nicht Tausende Zuschauer in die Badeanstalt am Fließgraben.