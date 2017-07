Mädchen aus dem Feriencamp fahren auf Rollbrettern über einen Hindernisparcours, den Betreuerinnen in der Grundschulturnhalle aufgebaut haben.© Friedrich-Wilhelm Schiller

| Friedrich-Wilhelm Schiller

Uetze

51 Kinder haben im Feriencamp ihren Spaß

51 Jungen und Mädchen aus der Gemeinde Uetze haben in dieser Woche garantiert keine Langeweile. Die Sechs- bis 13-Jährigen nehmen am Feriencamp der Kommune im Uetzer Freibad teil - zum Teil mit wetterbedingtem Asyl in der Sporthalle.