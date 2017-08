Radfahrer hat Marihuana im Gepäck.© Symbolbild

| Antje Bismark

Uetze

Radfahrer hat Marihuana im Gepäck

Einen 23 Jahre alten Radfahrer hat die Polizei am Freitag gegen 23.40 Uhr auf der Dollberger Straße kontrolliert - weil er ohne Beleuchtung am Rad unterwegs war. Bei der Kontrolle händigte er den Beamten freiwillig ein Kugel Alufolie aus, in der sich augenscheinlich Marihuana befand.