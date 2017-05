Kleopatra und ihr Löwe: Merle (links) ihre Schwester Gesa marschieren seit sechs Jahren beim Kinderumzug durch Uetze mit.© Friedrich-Wilhelm Schiller

| Friedrich-Wilhelm Schiller

Uetze

Kleopatra gibt Gastspiel beim Schützenfest

Wenn das kein prominenter Besuch ist: Kleopatra ist zum Auftakt des Schützenfestes am Freitagnachmittag nach Uetze gekommen. In das Kostüm der weltbekannten ägyptische Königin war die neunjährige Merle geschlüpft. Gemeinsam mit ihrer Schwester Gesa reihte sie sich in den Kinderumzug ein.