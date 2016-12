Auch die Einnahmen aus dem Einsatz mobiler Blitzer fließen in die Rechnung ein.© dpa (Symbolbild)

| Andreas Schinkel

Geringere Bußgeldeinnahmen

Zahl der Temposünder im Umland geht zurück

Blitzer in den Umlandkommunen haben in diesem Jahr deutlich weniger Temposünder abgelichtet als in den Vorjahren. Die Bußgeldeinnahmen gingen in 2016 um rund 1,4 Millionen Euro zurück. Die Regionsverwaltung vermutet, dass der Rückgang darauf zurückgeht, dass in diesem Jahr keine neuen Blitzeranlagen installiert worden sein.