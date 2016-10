„Gut arbeiten“ heißt das Konzept, das die Schule in Langenhagen anwendet. Jetzt haben die Richter das Wort.© Alexander Körner

| Saskia Döhner

IGS Süd in Langenhagen

Mädchen belästigt? Elfjährige fliegen von Schule

Die beiden Elfjährigen von der Grund- und Gesamtschule Süd in Langenhagen, die wegen angeblicher sexueller Belästigungen von Mitschülerinnen auf einer Klassenfahrt monatelang vom Unterricht ausgeschlossen waren, sollen jetzt auf eine andere Schule wechseln. Das ist In einer Konferenz am Montagabend beschlossen worden.