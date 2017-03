Am Freitag haben der Bankenvorstand mit Reiner Lockhausen aus Springe (von links), Henning Deneke-Jöhrens und Volker Böckmann die Veränderungen vorgestellt und erläutert, wie die Volksbank trotzdem kundennah bleiben will.© Zett

Springe/Gestorf

Zwei Volksbank-Filialen weniger

Nach der Sparkasse Hannover schraubt nun auch die heimische Volksbank am Filialnetz: Noch in diesem Jahr sollen die Niederlassungen in Gestorf (1. Mai) und an der Bernauer Straße in der Kernstadt (1. Oktober) schließen. Letztere bleibt immerhin als SB-Center mit Automaten bestehen.