Gestorf

Zwei Einbrecher müssen binnen einer Woche ausreisen

Die beiden Männer, die Ende März in ein Wohnhaus in Gestorf eingebrochen waren, sind jetzt vor dem Springer Amtsgericht zu Bewährungsstrafen von sieben Monaten und einem Jahr verurteilt worden. Sie müssen zudem Deutschland verlassen und innerhalb von einer Woche in ihre Heimatländer auf dem Balkan ausreisen.