Feierlicher Augenblick: Tobias Gombert (von links), Olaf Lies, Petra Köster, Wolfgang Jüttner und Michael Giffhorn.© Huppert

Springe

Zentrum für gute digitale Arbeit eröffnet

Die Stadt am Deister ist ab sofort die Anlaufstelle für Betriebsräte, Personalräte, Vertrauensleute und Beschäftigte aus ganz Niedersachsen rund um das Thema Digitalisierung und deren Folgen für das Arbeitsleben. Am Wochenende wurde das Niedersächsische Zentrum für gute digitale Arbeit und Mitbestimmung in der Heimvolkshochschule (HVHS) eröffnet: mit etlichen prominenten Gästen.