Der Glockenturm ist renoviert.© r.

Springe

Vom Glockenturm in die große weite Welt

Der Glockenturm in Springe ist wieder online, die Restauration ist gerade abgeschlossen. „Damit sind wir in Springe mit Freifunk in der Innenstadt gut abgedeckt“, zieht Freifunk-Initiator Leon Plesse Bilanz. Über öffentliche Knotenpunkte können die Springer auch unterwegs kostenlos surfen.